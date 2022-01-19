Может ли человек заразиться коронавирусом от животного – отвечает специалист

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Может ли хозяин "получить" коронавирус от животного, а питомец заразиться от человека? На этот вопрос в эфире радиостанции "Говорит Москва" ответила ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

По словам специалиста, у животных и людей абсолютно несвязные вирусы. Их обьединяет только название и группа. Ветврач подчеркнула, что для каждого вида существ есть свой коронавирус, потому опасаться перекрестного заражения не стоит.

Ангелина Сиротина также добавила, что у людей новый вирус характеризуется поражениями респираторного тракта, а у животных – желудочно-кишечного.-0-

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