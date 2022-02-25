Можете не вставать: щенок разгадал загадку двери и теперь сам ходит гулять (Видео)

Скрииншот из видео

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный и необычный момент попал на видео в США, главным героем ролика стал милый и, главное, умный щенок. Ролик опубликовали на YouTube. Девушка проводила время дома, когда увидела во дворе своего питомца. Она не знала, как он смог выйти на улицу, ведь дверь ему никто не открывал. Тогда женщина решила узнать правду и позвала щенка к себе, а затем включила камеру. То, что произошло дальше, от души повеселило юзеров и удивило хозяйку. Оказалось, что умный щенок смог разгадать загадку двери и научился открывать ее. Теперь он самостоятельно ходит гулять и всем своим видом показывает, что хозяйка может не вставать. Кадры повеселили юзеров, которые посмотрели ролик огромное число раз.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Блогерша показала необычный способ очистки расчески и прославилась в сети (Видео) Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!