"Можно мне одну?" - Светлана Лобода подогрела фантазию подписчиков необычным фото

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода недавно опубликовала в Instagram новый снимок, который вызвал массу вопросов и подогрел фантазию поклонников.

Артистка показала сразу три версии себя, которые в кадре нежно обнимаются. На фото "девушки" предстали в розовом топе и джинсах, однако этого вполне достаточно, чтобы подогреть фантазию поклонников, особенно мужской половины.

Новый снимок Светланы Лободы тот случай, когда фотошоп не раздражает, а только приветствуется. Именно таким мнением поделились фанаты в комментариях, а других интересовал вопрос, который певица задала в подписи к посту: "Знаешь историю этого фото?". Многие просили звезду рассказать, но так и не получили историю. -0-