Мультфильм "Маша и медведь" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября начнут показывать в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире Vue. Об этом сообщается на сайте компании Vue .

Несколько эпизодов сериала "Маша и Медведь" будут показаны в 89 кинотеатрах Vue Великобритании и Ирландии в рамках празднования 10-летия анимации, сообщает британский портал LTW.media . На большом экране представят последние серии третьего сезона мультфильма, включая эпизоды "Вся жизнь - театр" и "Вокруг света за один час" и др.

Первая серия "Маши и Медведя" вышла в 2009 году. Сегодня он переведен на 36 языков и транслируется в более чем 100 странах. Общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает 40 млрд. Серия под названием "Маша плюс каша" вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube, по состоянию на 6 сентября 2019 года этот эпизод посмотрели более 4,1 млрд раз.-0-