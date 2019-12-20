Мультимиллионер ищет себе компанию, чтобы жить в "раю"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий бизнесмен Карл Рейпен ищет 10 добровольцев, которые готовы вместе с ним отправиться в Новую Зеландию, чтобы жить на шикарной вилле. Об этом пишет издание Stuff.

Богачам тоже бывает одиноко, но немецкий предприниматель нашел выход. В 2000 году он купил участок на Северном острове в Новой Зеландии. Почти 10 лет мужчина потратил на обустройство.

Миллионеру наскучило одному проводить время и он предложил 10 добровольцам отправиться на райский остров вместе с ним. Изъявившие желания люди не должны быть старше 70 лет, а вот жить им предстоит в шикарной вилле стоимостью $5,6 миллиона.

Северный остров Новая Зеландия. Фото Stuff

На участке есть винодельня и конюшня, а гости смогут проживать в домиках, рассчитанных на два человека и встречаться за ужином, чтобы наслаждаться беседами. В остальное время к их услугам: рыбалка, шоппинг, каякинг, пляжи и невероятная природа.-0-