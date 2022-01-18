"Мурчите, не мурчите": ролик с необычным домашним питомцем позабавил пользователей сети (Видео)

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин пумы по кличке Месси получил в подарок на Новый год стетоскоп и решил проверить его на своем питомце.

Опубликованный в интернете ролик за неделю набрал более 150 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков. Многие подписчики канала оставили свои восторженные комментарии: "Мурчите, не мурчите. Ох уж эти доктора", "Бурчать Масян умеет лучше всех - это факт!", "Зато Саша теперь знает, как "звучит" пум изнутри", "Саша настоящий доктор. Вежливый и на "Вы" с таким знаменитым пациентом", "Я еще не видела ни одного звериного доктора, который был бы в таком восторге от прослушивания своих пациентов. Это только Саша так счастлив", "Я бы даже не додумалась в таких целях использовать стетоскоп. Теперь и я хочу послушать, как урчит мой кот!"-0-

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