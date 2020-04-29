Музеи Пекина возобновят работу 1 мая

29 апреля, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Музеи в Пекине откроются 1 мая, сообщили в Пекинском муниципальном управлении культурного наследия.

Для посещения музеев в столице КНР необходимо будет предварительно забронировать время визита. Музейные учреждения будут работать по ограниченному графику. Количество посетителей также будет строго ограничено - для каждого музея установят отдельные лимиты.

Все посетители будут проходить проверку термосканером, также их обяжут следовать указаниям музейного персонала и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Помимо этого, во время пятидневных майских праздников пекинские музеи проведут 41 онлайн-мероприятие, включая выставки, прямые трансляции, различные конкурсы и образовательные проекты.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Китае составляет 84 тыс., с момента вспышки скончались 3,6 тыс. человек.-0-