Муж 10 лет добавлял забавную деталь на фото с супругой, которую она не замечает до сих пор

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина решил разнообразить совместные снимки со своей супругой и более десяти лет добавлял на них одну интересную деталь. Об этом рассказала сестра молодого человека, опубликовав историю в Twitter.

Оказалось, что более десяти лет назад мужчина решил добавлять забавную деталь на фото с женой и выбрал для этого героя из мультсериала X-Men по имени Скелет. Втайне он прифотошопил этого героя за спины людей, которые улыбаются и позируют перед камерой в отпуске или на отдыхе.

"Мой брат более 10 лет фотошопил фон случайных отпускных фотографий и помещал на них Скелета. Его жена все еще не заметила этого", - говорится в подписи к посту, который собрал более 116 тысяч лайков и массу комментариев. Люди похвалили мужчину за смекалку, а также попросили показать им реакцию жены, когда она заметит это. -0-