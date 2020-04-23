Муж Аниты Цой дебютировал в ее Инстаграм - такого подписчики не ожидали

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анита Цой приятно удивила поклонников, выложив семейное видео в Инстаграм. Знаменитость показала, как проводит вечер с супругом - все сливки от подписчиков достались ему.

Фолловеры оценили исполнение песни семейным дуэтом, но не ожидали, что супруг Аниты так душевно поет.

Сергей Цой получил множество комплиментов в комментариях. Фолловеры также отметили, что "это - лучший дуэт не только в музыке, но и по жизни".

"Какие вы настоящие! Не знала, что Сергей Петрович так душевно поет", "А муж какой молодец, а как поет", "Такие семьи пример! Чудесное исполнение! Браво Вашему мужу!", "Вот такими видео семейными сейчас артисты стимулируют молодежь к созданию семей!", "Готовый концертный номер", - написали подписчики.-0-