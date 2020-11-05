Муж обличил измену беременной жены прямо во время вечеринки - видео

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруг доказал измену своей беременной супруги прямо на празднике в честь будущего ребенка. Историю рассказали на Reddit, а кадрами поделились в YouTube.

Мужчина заподозрил что-то неладное несколько месяцев назад. Он провел небольшое расследование и решил обличить жену в измене прямо на празднике в присутствии многих родственников и друзей.

В кадре запечатлен муж в синем пиджаке, который с микрофоном общается с гостями. Во время своей речи он представил адвоката и, пока тот доставал документы, рассказывал, что скоро станет отцом, однако есть одна важная деталь, о которой все должны знать. В это время адвокат достает документы и предоставляет девушке доказательства, что она не на четвертом, а шестом месяце беременности. Этот факт удивил всех, но самое интересное было впереди.

После этого адвокат мужа предоставил видеозапись, где беременная супруга запечатлена дома вместе со своим любовником. Причем, тот присутствовал на вечеринке. Разумеется, эта информация разочаровала девушку, которая предложила поговорить наедине, однако муж успел сказать все, что хотел, и удалился.

Затем начался конфликт, который перерос в драку между друзьями и родственниками парочки. К сожалению, место и другие детали произошедшего не уточняются. -0-