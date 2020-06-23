Муж Полины Гагариной прокомментировал развод с певицей

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф и уже бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал новый пост в Instagram, где немного пролил свет на бракоразводный процесс с певицей.

На своей странице в социальной сети звездный фотограф признался, что пара уже не живет вместе, однако сохраняет дружеские отношения, чтобы воспитывать и заботиться о детях.

Поклонники звездной пары не смогли сдержать эмоций и принялись высказывать свое мнение о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Кто-то до последнего был уверен, что это слухи, однако они подтвердились.

Новости о разводе пары начали появляться более месяца назад. Источники, близкие к паре, рассказывали, что муж и жена уже не живут вместе, а после Полина Гагарина в Instagram поведала, что ушла на самоизоляцию без супруга. "Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернемся лучшими в новый мир!" – делилась она с поклонниками.