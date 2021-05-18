Муж Скарлет Йоханссон облил ее зеленой слизью прямо во время вручения награды на MTV

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram телеканала MTV появился ролик с участием Скарлет Йоханссон и ее супруга Колина Жоста.

Актриса получила престижную награду, но не смогла присутствовать на церемонии, поэтому приняла приз с помощью технологий. В самый разгар речи Скарлет Йоханссон ее облил странной зеленой слизью муж, что удивило зрителей.

Как выяснилось, супруг решил разыграть звезду, однако что-то пошло не так. "Какого черта?!" - отреагировала Йоханссон. Она напомнила, что гостей обливают жидкостью на премии Nickelodeon, а не на MTV. "Вот же. Я принесу полотенце", - сказал Жост. Впрочем, ролик привлек внимание, а его посмотрели сотни тысяч просмотров. -0-