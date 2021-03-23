Муж указал жене на лишний вес, однако в ответ получил изощренную месть

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина в TikTok опубликовал ролик, который повеселил юзеров сети.

Муж по имени Майк хотел указать своей жене на то, что она набрала несколько лишних килограмм. Он долго придумывал план и решил на день рождения любимой подарить красивое платье, однако с одним нюансом.

Наряд был на несколько размеров меньше, а записка, которую приложил мужчина, окончательно добила женщину. "Я действительно с нетерпением жду встречи с тобой в этом", - написал Майк.

Разумеется, такой маневр задел жену, поэтому она придумала изощренную месть. Для этого жена приобрела пачку контрацептивов максимального размера и приложила к упаковке записку с тем же содержанием.

Такой ответ девушки своему мужу восхитил сеть. Помимо того, что кадры посмотрели огромное число раз, но также в комментариях похвалили смекалку женщины. "Твоя жена - королева!", "Ты связался не с тем человеком", "Это очень смешно!", "Какая умная женщина!" - писали пользователи социальной сети. -0-