Мужчина 37 лет не стриг волосы и показал результат в сети

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Индии недавно поделился в TikTok любопытным роликом, который привлек внимание людей.

Актер по имени Санни Осан из-за своей веры около 37 лет назад отказался от услуг парикмахера. Об этом он рассказал в соцсети, а также представил результат такого решения. В ролике мужчина заснял себя с распущенными волосами, а после принялся их расчесывать и собирать в пучок.

Мужчина уточнил, что с рождения ножницы не касались его шевелюры, которая за это время отросла только до поясницы. "Некоторые люди думают, что если никогда не стричь волосы, то они отрастут до самых пят, но это не так", - говорит Санни в видео. Публикация привлекла внимание юзеров и за непродолжительное время стала вирусной. Видео с мужчиной, который не стриг волосы 37 лет, посмотрели свыше 11 миллионов раз. -0-