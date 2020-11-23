Мужчина 53 года проходил с монеткой в носу - боялся, что мама накажет

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в больницу города Зеленоград обратился мужчина, который пожаловался на затрудненное дыхание. Об этом пишет портал Москва24.

Врачи принялись обследовать пациента и провели ему компьютерную томографию. Как выяснилось, в носу у местного жителя находился некий круглый предмет, который и мешал нормальному дыханию.

После этого мужчина вспомнил, что в шестилетнем возрасте играл с монеткой номиналом в одну копейку и случайно засунул ее себе в нос. Мальчик сразу же испугался, что мама его накажет и не стал говорить ей о случившемся. Через некоторое время и вовсе забыл о монете, пока она не дала о себе знать спустя 53 года. Мужчине провели операцию, которая прошла успешно. -0-