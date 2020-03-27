Мужчина боялся заболеть и отправил в магазин за чипсами своего пса - фото

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 марта 2020
Минск Ясно +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:57 "Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу Спорт
21:45 Заявки на конкурс "Маладыя таленты Беларусі" принимаются до 31 марта Общество
21:42 Италия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом В мире
21:29 Мезенцев: российские авиаперевозчики по возможности будут забирать белорусов из третьих стран Общество
21:16 ЕЭК систематизировала принятые в странах ЕАЭС меры в связи с распространением COVID-19 Экономика
21:00 Мировая экономика вошла в рецессию - глава МВФ В мире
20:30 Северная Македония вступила в НАТО В мире
20:11 Сидней стал хозяином женского ЧМ-2022 по баскетболу Спорт
20:05 "Торпедо-БелАЗ" одержало вторую победу на старте чемпионата Беларуси, обыграв у себя дома "Белшину" Спорт
19:55 Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса Общество
19:51 Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде Происшествия
19:38 Аисты и деревенские ласточки вернулись в Беларусь после зимовки Общество
19:26 Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Калейдоскоп
19:11 Посольство Беларуси в РФ: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран Общество
19:01 "Беларусь - удивительное место" - впечатления IT-инвестора из США от страны и людей Технологии
18:58 Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней Общество
18:54 Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав Общество
18:44 МАРТ продлил госрегулирование цен на сахар до 31 декабря Экономика
18:42 Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара в Витебске - 2020" Президент
18:41 Глава автономии "Белорусы Москвы" награждена медалью Франциска Скорины Президент
18:41 Белорусские дорожники планируют к началу мая завершить подготовку к летнему сезону Общество
18:27 Худолеев: противопожарный режим на загрязненных радионуклидами территориях должен стать примером для всех Регионы
17:58 Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот" Общество
17:53 ФОТОФАКТ: Транспортировка пациента с коронавирусом Общество
17:51 Информация по спортивным делегациям ежедневно передается в санитарные службы Беларуси Спорт
17:43 МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов Общество
17:41 Посольство Беларуси в КНР пояснило, кого не коснется запрет на въезд в Китай Общество
17:33 Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области Общество
17:22 Гомельский госуниверситет и технопарк "Коралл" заключили договор о сотрудничестве Регионы
17:12 Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
27 марта 2020, 21:00

Мужчина боялся заболеть и отправил в магазин за чипсами своего пса - фото

Фото Facebook
Фото Facebook

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Мексики смог обнаружить забавный способ пополнения своего провианта во время карантина. Об этом пишет Mirror.

Антонио Муньос в магазин за продуктами во время эпидемии отправляет своего домашнего пса породы чихуахуа. На третий день изоляции молодому человеку захотелось чипсов, но сам он побоялся нарушить карантин. Поэтому на очень сложное задание он снарядил своего песика.

Он прикрепил к собачьему ошейнику записку: "Пожалуйста, продайте моей собачке немного чипсов, - написал мужчина. - Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. Внимание: будете обижать собачку - укусит".

К ошейнику он прикрепил $20 и стал ждать. Интересно, но чихуахуа успешно справился с миссией и через полчаса уже был дома с упаковкой чипсов в зубах. Теперь молодой человек не покидает жилище, а за покупками "ходит" пес.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
животные Мексика социальные сети фотография
Новости рубрики Калейдоскоп
Бритни Спирс. Фото из Instagram Бритни Спирс устроила показ своего стильного гардероба в Instagram
Фото из архива Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Скриншот из видео Бизон сорвал репортаж журналисту, но видео все равно посмотрели уже более 9 млн раз
Полина Гагарина. Фото из Instagram Полина Гагарина в день рождения порадовала фанатов нежным фото
Тилль Линдеманн. Фото ТАСС Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
Ксения Собчак. Фото из Instagram Собчак высказалась о болезни Льва Лещенко
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли
Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше - Румак
"Муж невезучий, а мне вот подфартило!" Как белорусы выигрывают деньги на свои мечты
Топ-новости
Лукашенко жестко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время
Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара в Витебске - 2020"
Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав
МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов
Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области
Румас о посевной в Витебской области: все должно быть четко и эффективно
Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней
Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам
Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса
Минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – выгодная акция в доме №2!
"Беларусь - удивительное место" - впечатления IT-инвестора из США от страны и людей
Посольство Беларуси в РФ: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля - Румак
НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.