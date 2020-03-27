Мужчина боялся заболеть и отправил в магазин за чипсами своего пса - фото

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Мексики смог обнаружить забавный способ пополнения своего провианта во время карантина. Об этом пишет Mirror.

Антонио Муньос в магазин за продуктами во время эпидемии отправляет своего домашнего пса породы чихуахуа. На третий день изоляции молодому человеку захотелось чипсов, но сам он побоялся нарушить карантин. Поэтому на очень сложное задание он снарядил своего песика.

Он прикрепил к собачьему ошейнику записку: "Пожалуйста, продайте моей собачке немного чипсов, - написал мужчина. - Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. Внимание: будете обижать собачку - укусит".

К ошейнику он прикрепил $20 и стал ждать. Интересно, но чихуахуа успешно справился с миссией и через полчаса уже был дома с упаковкой чипсов в зубах. Теперь молодой человек не покидает жилище, а за покупками "ходит" пес.-0-