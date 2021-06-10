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Калейдоскоп
10 июня 2021, 13:55

Мужчина делал ремонт в ванной и сделал неожиданную находку

Фото 7News
Фото 7News

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строитель из Великобритании решил сделать ремонт в ванной, но в самый разгар работы наткнулся на странную находку. Об этом сообщает 7News.

Житель графства Саффолк менял пол и плинтуса в помещении, когда заметил, что часть покрытия странно раздута. Он решил оторвать материал и обнаружил неожиданный сюрприз.

Как оказалось, за плинтусом был скрыт черный кухонный нож. Разумеется, строитель смекнул, что у бывшего жильца квартиры были причины, чтобы спрятать нож. Мужчина обратился к владельцам здания, которые предпочли не рисковать и вызвали полицию.

Нож, потенциально, может быть орудием преступления, поэтому его упаковали и передали в полицию. Пользователи сети отреагировали на историю и начали предполагать - что еще может скрывать дом?

"Надеюсь, вы не планируете начать раскопки во дворе, чтобы установить бассейн... А то можно наткнуться на сюрприз", - написал один из юзеров. История привлекла внимание людей, а некоторые из них отметили, что не стоит остро реагировать на подобные вещи и по самому незначительному поводу бежать в полицию, отвлекая офицеров от действительно важной работы. -0-

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Теги
Великобритания преступление ремонт социальные сети строительство
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