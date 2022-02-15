Мужчина два дня просидел без света, а после получил компенсацию в триллион фунтов стерлингов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытный случай произошел с жителями городка Хебден-Бридж в Великобритании после того, как там прошла буря. Об этом пишет Ladbible.

По словам местных жителей, обрушившаяся на регион буря оборвала линии электропередач, из-за чего несколько небольших поселков на два дня остались без света. Разумеется, у людей это вызвало негодование, поэтому местная энергетическая компания решила выплатить клиентам компенсацию, однако что-то пошло не так.

Один из местных жителей опубликовал в сети фотографию чека, который ему пришел от энергетической компании. На нем красовалась сумма в триллион фунтов стерлингов, что удивило мужчину, а позже и пользователей сети. "Спасибо за компенсацию за несколько дней без света. Однако прежде чем я пойду обналичивать чек, скажите, вы точно уверены, что потянете такую сумму?" - поинтересовался британец в сообщении в социальной сети. Один из юзеров предложил обналичить чек и положить деньги в банк на час, чтобы потом получить восемь миллионов фунтов стерлингов прибыли.

Thank you for our compensation payment @Northpowergrid for the several days we were without power following #stormarwen Before I bank the cheque however, are you 100% certain you can afford this? #trillionpounds pic.twitter.com/z5MNc2Nxl1 — Gareth Hughes (@gh230277) February 12, 2022

Оказалась, что сотрудник компании, который печатал чеки, в строку суммы внес регистрационный номер счетчика. Компания извинилась и заявила, что в ближайшее время вышлет настоящую компенсацию. Однако клиенты были бы не против получить и триллион фунтов стерлингов.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ