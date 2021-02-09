Мужчина гулял по пляжу в Австралии, когда увидел очень трогательную картину (Фото)

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень трогательная картина попала в объектив камеры Нила Кинга из Австралии. Снимком он поделился в Facebook.

Свою историю мужчина рассказал изданию Lad Bible и сразу же растрогал огромное число юзеров. Как выяснилось, австралиец прогуливался по пляжу, когда вдали заметил нечто странное. Он подошел поближе и стал свидетелем очень благородного поступка. На пирсе рядом с морем стояли двое врачей скорой помощи, а между ними на каталке сидел пациент.

Фото Facebook

Медики никак не могли спасти больного, поэтому помогли ему выполнить последнее желание - увидеть море. Врачи стояли рядом с мужчиной и развлекали его разговорами, пока тот наслаждался потрясающим видом. Эта картина пробила сурового мужчину на скупую слезу, а фотография, которую Нил загрузил в сеть, растрогала огромное число пользователей. Люди в комментариях поблагодарили врачей за их труд и выразили свое восхищение их намерениями всегда помогать людям. -0-