Мужчина хотел сделать жене любопытный сюрприз, но едва не разрушил брак

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина поделился на Reddit своей необычной историей, где его собственная недальновидность и подозрения супруги едва не привели к разрыву отношений.

Автор поста сообщил, что однажды решил в тайне от жены сделать татуировку, посвященную ей. Для этого он нашел необходимого специалиста и отправился в салон, однако перед выходом жена завалила мужа вопросами. Тот не мог дать внятного ответа, из-за чего у супруги появились подозрения.

В день сеанса пользователь Reddit сказал жене, что отправится к другу починить его компьютер. Супруга хотела пойти с ним, однако ему пришлось придумывать оправдание, чтобы женщина ничего не заподозрила. Однако это не сработало, и жена не поверила ему. "По пути к тату-мастеру я подумал, что поступаю хитро, и отключил настройки геолокации на телефоне. Она получила уведомление на свой телефон о том, что я сделал это, и позвонила мне", - добавил мужчина. Ему снова пришлось придумывать оправдание.

Мужчина провел у тату-мастера 2,5 часа. После того как он проверил свой телефон, оказалось, что супруга за это время четыре раза позвонила ему и оставила многочисленные сообщения. В одном из СМС была фотография дома друга и вопрос от жены: где машина и почему муж соврал ей? "Я попытался позвонить ей, но она не брала трубку", - рассказал пользователь Reddit.

Через некоторое время автор поста вернулся домой, где его ждала злая супруга. Он рассказал ей обо всем, и девушка не смогла сдержать эмоций. Какое-то время жена позлилась, но после была рада любопытному сюрпризу от мужа, который своей недальновидностью едва не разрушил брак.-0-