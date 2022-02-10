Мужчина из Австралии нашел у себя в машине нового питомца, который может испугать любого

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Австралии по имени Крис Тейлор стал героем новой истории, которая впечатлила многих юзеров. Об этом пишет Daily Mail.

Около года назад парень собирался отправиться в поездку на своем автомобиле. Все было готово к отправлению, но затем Крис заметил на приборной панели огромного паука. На месте мужчины многие бы запаниковали и выбросили бы животное, однако австралиец оказался не из робкого десятка. Вместо того, чтобы избавиться от паука, он решил приютить нового друга.

Паукообразный стал новым питомцем жителя Сиднея, а Крис назвал его Стивом. Причем, арахнид, по всей видимости, был только рад компании мужчины. Однажды австралиец выпустил Стива из машины, но он каким-то образом нашел дорогу обратно и снова вернулся в привычное жилище. Также с ним гораздо веселее подвозить друзей: те, кто садится к нему в машину, не зная о необычном питомце, обычно пугаются, когда он внезапно появляется. История удивила и впечатлила многих юзеров сети, которые оказались очарованы необычным питомцем.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ