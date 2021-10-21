Мужчина из Австралии запечатлел на видео эпичную схватку паука и дорожной осы (Видео)

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Австралии стал свидетелями необычной схватки, в которой сошлись паук и огромная оса. Кадрами он с радостью поделился на Reddit.

Однажды днем мужчина услышал на своей веранде странный гул и шум. Он вышел на улицу посмотреть и перед ним предстала поистине уникальная картина. Прямо на глазах человека в эпичной схватке сошлись оса и паук. Соперники не собираются уступать оппоненту, а накал борьбы только увеличивается с каждой секундой.

Участники эпичной схватки толкают и бросаются друг на друга. Оса хватает паука и тащит его по деревянному полу к краю крыльца. Видео обрывается на том, что насекомое скрывается с добычей. Многие юзеры были удивлены кадрами дикой природы, а автор поста отметил, что ему, по всей видимости, придется сжечь дом после того, как он стал очевидцем такой драки. -0-