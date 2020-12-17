Мужчина из Франции засудил лягушек, которые слишком громко квакали

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нескольким неспокойным лягушкам скоро придется искать новый дом, ведь суд постановил осушить их родной пруд. Об этом пишет The Guardian.

Необычный инцидент произошел во французской деревушке Гриньоль. Соседу Анни и Мишеля Пешра, у которых возле дома есть искусственный пруд, все надоело, а предел терпения был достигнут.

Из-за громкого кваканья Жан-Луи Мальфьоном не мог спать с открытым окном, а в брачный период земноводных их "крики" могли достигать уровня шума в 63 децибел. Тогда мужчина обратился в суд и спустя несколько месяцев его просьба была удовлетворена. Судья постановил осушить пруд. На это у хозяев есть 90 дней, иначе им придется выплачивать по 150 евро штрафа за каждый день просрочки.

Зоозащитники, в свою очередь, отмечают, что в пруде живут шесть видов редких лягушек, которые находятся под защитой. В ответ на решение суда Пешра создали петицию по сохранению пруда и его жителей. Сегодня ее подписали около 100 тысяч человек. -0-