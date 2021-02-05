Мужчина из Китая превратился в Симпсона и попал в больницу, став ярко-желтого цвета (Фото)

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дедушка из провинции Цзянсу стал похож на знаменитых персонажей мультфильма, когда его кожа приобрела ярко-желтый оттенок. Внимание на историю обратило издание LadBible.

Мужчину по имени Ду доставили в больницу, где врачи очень удивились такому пациенту. Казалось, что мужчина разлил на себя ведро краски, но специалисты быстро разгадали эту головоломку.

Китаец заболел желтухой, однако яркий оттенок кожа 60-летнего китайца приобрела из-за двух опухолей в поджелудочной железе. Они были очень большими и перекрывали желчные протоки.

Врачи удалили причины болезни и вскоре тело китайца приобрело нормальный цвет. Впрочем, специалисты уверены, что дедушка Ду стал похож на персонажей из Симпсонов из-за своего образа жизни: он много курит и пьет. Теперь пациент намерен повнимательнее присмотреться к своему здоровью. -0-

Фото LadBible