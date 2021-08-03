Мужчина из Краснодара оснастил свой ВАЗ двумя огнеметами - дальний свет можно отключить! (Видео)

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энтузиаст из Краснодара Вага Микаелян опубликовал в Instagram занимательные кадры, которые восхитили юзеров.

Мужчина решился на интересный эксперимент, превратив обычную "шестерку" в настоящий транспорт из "Безумного Макса". Для этого механик взял ВАЗ и оснастил его двумя огнеметами, которые встроили в место, где должны быть фары дальнего света.

После этого он приступил к испытаниям и они получились просто фееричными. В кадре видно, как машина выезжает из гаража и выпускает перед собой пламя длиной в несколько метров. После этого понятно, почему дальний свет решили отключить. Пользователи оказались в восторге от кадров, а также не удержались от массы шуток: "Призрачная шестерка", ""Горыныч" нужно назвать машину", "Моргни дальним по трассе". Ролик уже посмотрели десятки тысяч раз. -0-