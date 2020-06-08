Мужчина изо всех сил попытался вытащить унесенную в море машину – видео

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдыхающий на пляже в английском графстве Кент запечатлел мужчину, который пытается спасти свой автомобиль из воды. Об этом рассказывает канал NDTV.

Ли Долби прогуливался по берегу, когда увидел мужчину, который слишком близко к морю припарковал свою машину. Он пытался выгрузить гидроцикл, однако сильная волна смыла авто. Владелец бросил в воду, изо всех сил пытаясь вытащить транспорт на сушу.

Долби записал "спасательную операцию" и поделился кадрами в Facebook. На них мужчина отчаянно подбирается к транспорту по пояс в воде. На помощь подоспел другой отдыхающий, который дал веревку и вытащил авто на сушу.

Ролик быстро стал вирусным. За несколько дней его посмотрели более 3,6 миллионов раз, а пользователи сети посочувствовали неудаче владельца машины.-0-