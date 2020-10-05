Мужчина катается по городу с лохматыми безбилетниками - видео

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Таиланда запечатлел на видео необычный момент, который развеселили и умилил юзеров сети. Кадры он загрузил на YouTube.

Парень включил камеру в тот момент, когда из-за поворота показался красный пикап. Автомобиль не привлек бы внимание юезров сети, если бы не один нюанс.

На кузове машины разместились несколько лохматых безбилетников, которые не прочь таким способом передвигаться по городу. Собаки без зазрения совести запрыгивают на авто, а водитель и не прочь покатать милых питомцев, ведь теперь его "лохматый экспресс" - одна из главных новостей в городе. -0-