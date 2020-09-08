Мужчина купил 20 лотерейных билетов и они все оказались выигрышными

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай невероятного везения произошел с жителем города Саут-Бостон в США. Об этом сообщает издание UPI.

Мужчина по имени Тони Майлс купил 20 лотерейных билетов к предстоящему розыгрышу и решил не изощряться в выборе чисел. Вместо этого на всех двадцати билетах он написал одинаковые номера - 1, 9, 2, 9.

Какого же было его удивление, когда все лотерейные билеты оказались выигрышными. Каждый из них принес счастливчику по $5 тысяч, а в общей сумме приз мужчины составил $100 тысяч. Победитель рассказал, что собирается потратить полученный приз на оплату счетов. -0-