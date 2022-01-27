Мужчина купил дом и обнаружил настоящее чудо за садовой калиткой

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Великобритании долгое время искал для покупки дом и его поиски увенчались невероятным успехом. Об этом пишет издание MirFactov.

Купив старинный особняк, мужчина сразу же отправился обследовать новые владения. В какой-то момент он забрел в сад, где обнаружил старую калитку, затянутую плющом.

Хозяин открыл дверь, и перед ним предстало настоящее чудо, скрывающееся от глаз людей более сорока лет. Мужчина выяснил, что за калиткой находится скрытый сад, который не менялся на протяжении долгих лет. Там же он обнаружил табличку, на которой была вырезан год зарождения сада - 1970.

Фото Mirfactov

Мужчина очистил сад и открыл его для всех желающих, однако вход сделал платным - десять фунтов. Так, герой материала обзавелся не только домом своей мечты, но и дополнительным заработком.-0-

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