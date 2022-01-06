Мужчина купил развалившийся дом, однако в гараже нашел настоящее сокровище

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель США по имени Марк долгое время искал участок, чтобы на нем построить собственное производство. Мужчина объездил много городов, но все же нашел развалившийся дом под снос.

Марк приобрел небольшую ферму на отшибе города и принялся ее изучать. Он не ожидал найти нечто стоящее в доме или амбаре, однако гараж преподнес мужчине настоящее сокровище. Причем находка оказалась в десятки раз дороже, чем весь дом.

Оказалось, что бывшие хозяева были не так просты, ведь в гараже хранился автомобиль "Ягуар" 1959 года выпуска. Уникальный транспорт является раритетным экземпляром, а в мире их насчитывается всего несколько сотен.

Впрочем, самое удивительное произошло дальше, ведь сам автомобиль и его салон были в отличном состоянии, а внутри нашлась вся необходимая документация. Теперь мужчина выставил необычную находку на аукцион и рассчитывает получить за нее внушительную сумму.-0-