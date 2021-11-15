Мужчина на авто попытался скрыться от полиции с огоньком – выглядит эффектно! (Видео)

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях парень из США разместил на YouTube любопытные кадры, которые впечатлили многих юзеров сети.

Поздней ночью молодой человек услышал за окном странные громкие звуки и вылез посмотреть. Там перед ним предстала интересная картина, которую он смог записать на видео. Полицейский остановил машину нарушителя, однако тот не захотел иметь дело с офицером.

Тогда водитель дал газу и попытался с огоньком скрыться от полиции. Мужчина за рулем легковушки разгоняется, а из-под ее кузова начинают лететь искры. Это оказалось эффектно, однако никак не помогло нарушителю скрыться. Позже его задержали и выписали штраф. -0-