Мужчина на шасси самолета прилетел в США

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники аэропорта в Майами сделали неожиданное открытие, которое впечатлило многих. Об этом сообщает USA Today.

Недавно в воздушной гавани города приземлился самолет из Гватемалы. Пассажиры начали покидать борт, однако вместе с ними на шасси самолета прилетел безбилетник. 26-летний парень спрятался в отделении для колес самолета и провел там весь полет, который длился более 2,5 часов.

Молодого человека задержала пограничная служба США и его доставили в больницу на обследование. Пока о состоянии мужчины, который на шасси прилетел в страну, ничего не известно. -0-