Мужчина нашел огромный золотой самородок, но продал его только через 42 года

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель города Марлоу в Великобритании долгое время собирался с мыслями и все же решил продать золотой самородок, который хранил более 40 лет. Об этом пишет The Sun.

Мужчина по имени Керри Тэквелл нашел уникальную драгоценность в далеком 1979 году. Они с отцом обследовали окружающую местность и мальчик сделал открытие. На тот момент его находка стоила всего сто фунтов стерлингов, поэтому молодой человек решил пока не продавать огромный золотой самородок.

Только спустя 42 года мужчина принял решение распрощаться с 30-ю граммами чистого золота. Теперь уникальный самородок выставили на аукцион, где его сразу же приобрели за 25 тысяч футнов стерлингов (чуть более $34 тысяч). -0-