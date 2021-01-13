Мужчина нашел письмо от детей, которое пролетело более 1000 километров

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охотник из деревни Гранд-Кейн, штат Луизиана в США отправился в лес и сделал там очень необычную находку. Об этом пишет издание People.

Первого декабря 2020 года женщина по имени Летиция Флорес-Гонсалез предложила своим дочерям-близнецам Луне и Джанелл написать письмо Санта-Клаусу. Дети рассказали в послании о своих желаниях на Рождество, а после вместе с мамой засунули письма в шарики и выпустили их в воздух.

Уже второго января 2021 года мужчина по имени Элвин Бэмбург обнаружил письма детей в 1000 километрах от "места запуска" и решил найти семью, а также выполнить мечту девочек. Луна просила конфеты, мяч с Человеком-Пауком, куклу-персонаж из мультфильма "Холодное сердце", щенка и игрушку "Мой маленький пони", а Джанелла - конфеты, наклейки, цветы, серьги и еще одного "Маленького пони". С помощью пользователей Facebook охотник связался с мамой детей.

Мужчина приступил к выполнению, а Летиция Флорес-Гонсалез сообщила своим дочкам, что письма, которые они отправили Санта-Клаусу, получил эльф по имени Элвин и он скоро доставит им подарки. История умилил пользователей, а пост охотника и мамы девочек быстро разошелся по просторам социальной сети. -0-