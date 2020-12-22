Мужчина нашел способ обмануть онлайн-казино, но совесть оказалась сильнее

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit один из пользователей поделился историей, которая быстро набрала популярность и вызвала споры среди юзеров.

Рассказчик поведал, что однажды обнаружил во время посещения онлайн-казино стратегию, которая позволяет не проигрывать более трех раз подряд. Разумеется, он ей воспользовался и, начав с $250, через три часа уже заработал около $9 тысяч.

В тот момент он подумал, что все идет слишком хорошо и совесть взяла свое. Когда у мужчины на счету было уже $15 тысяч - он написал в службу поддержки онлайн-казино, предупредив о странном баге.

Рассказчик начал выводить деньги, но ему ограничили операции, дав перевести только $5 тысяч. Тогда мужчина решил продолжил играть и его сумма выигрыша выросла более чем в два раза до $38 тысяч. К этому времени с ним связалось казино, где действительно подтвердили, что стратегия мужчины была багом. Заведение оставило на его счету $6,5 тысяч и сохранило все очки, заработанные за время игры.

Разумеется, такая история вызвала массу споров среди юзеров, а многие принялись шутить: "Ты как тот самый одноклассник, который напоминает учителю, что он забыл задать домашнюю работу". Другие, напротив, посчитали, что автор поста поступил правильно, рассказав о баге. -0-