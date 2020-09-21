Мужчина нашел способ развлечь ребенка, который занял его подъездную дорожку - видео

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель США опубликовал в YouTube ролик, который умилил миллионы юзеров сети.

Несколько недель на смартфон мужчины приходило уведомление, что кто-то находится перед его домом. Сначала его это раздражало, однако "нарушителем" оказался маленький мальчик, который облюбовал широкую площадку перед домом американца. Малыш катался на велосипеде.

В один из дней ребенок не появился и мужчина уже расстроился, тогда он решил сделать то, что умилило и развеселило многих. Американец нашел способ развлечь ребенка, который занял его подъездную дорожку. Для этого он взял цветные мелки и нарисовал гоночный трек.

На следующий день мужчина смотрел трансляцию с камеры и был растроган не меньше остальных юзеров. Мальчику идея пришлась по вкусу и вот он уже с удовольствием гонял по треку. Помимо всего прочего, необычная задумка привлекла внимание всех соседских детей, мам с колясками и случайных велосипедистов, которые тоже были не прочь прокатиться по трассе. Неудивительно, что за непродолжительное время кадры собрали множество просмотров. -0-