Мужчина нашел в чулане карточки покемонов, принесшие ему состояние

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Сент-Айвс из Великобритании разбогател, продав содержимое своей кладовки. Об этом пишет Daily Mirror.

Мужчина решил переехать и начала разбирать собравшийся хлам. Среди старых вещей и посуды он обнаружил в чулане карточки покемонов. Два набора он приобрел около 20 лет назад и забыл о них. Британец подумал, что необычная находка может принести ему внушительную сумму и посмотрел в сети их стоимость.

Оказалось, что наборы карточек покемонов, найденные в чулане, принесли мужчине состояние. Он благополучно продал находку в сети и выручил за них почти 20 тысяч фунтов стерлингов или около $28 тысяч. -0-