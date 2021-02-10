Мужчина не смог выключить фильтр и провел онлайн-встречу в образе котенка - видео

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел с адвокатом из Техаса и прославил его в сети. Кадры разместили на YouTube.

Рон Понтон стал героем вирусного видео, когда его онлайн-встреча пошла не по плану. На судебном заседании в Zoom мужчина предстал перед камерой в образе котенка. Адвокат никак не мог выключить забавный фильтр, однако никто из присутствующих особо и не возражал.

Мужчина настоял на том, что "он не кот", а потом зачитал официальное объявление по делу в суде. Как позже выяснилось, до этого компьютером Рона пользовался ребенок, который и забыл выключить фильтр. -0-