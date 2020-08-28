Мужчина не стригся 80 лет и отрастил пятиметровую шевелюру

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Вьетнама 80 лет назад принял решение никогда не стричься и ему удалось отрастить волосы пятиметровой длины. Об этом пишет Reuters.

С 12 лет Нгуен Ван Чин отказывался от услуг парикмахера. В юности у мужчины были густые черные волосы, к которым он с трепетом относился. По его мнению, человек должен оставлять неприкосновенным то, что дано ему с рождения.

Вот уже 80 лет пожилой житель Вьетнама не подпускает никого к себе с ножницами, однако не забывает ухаживать за волосами. Он накрывает их платком, содержит в чистоте и делает все, чтобы сохранять их здоровое состояние.

Мужчина уверен, что отращивать волосы - его призвание. "Я считаю, что меня избрала божественная сила. Она наделила меня этим даром", - сказал Чин. Также он верит, что если отрежет свою пятиметровую шевелюру, то умрет. С этим согласен его 62-летний сын, который помогает ухаживать за волосами. -0-

Фото Reuters