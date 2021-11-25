Мужчина обнаружил своего пропавшего большого пса в совсем необычном месте

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях забавная ситуация произошла с владельцем собаки в Великобритании. Об этом пишет Daily Mirror.

Мужчина по имени Кайл Барретт в один из дней потерял своего большого пса породы сенбернар. Большое животное исчезло, но чуть позже нашлось. Причем, песик оказался в совсем необычном месте, что изрядно удивило хозяина и пользователей сети.

Каким-то образом огромный пес оказался на крыше дома и гордо смотрел на своего хозяина. Картина эта выглядела очень смешно, что и помогло истории набрать популярность. Мужчина попросил своего 60-ти килограммового пса аккуратно слезть, что питомец и сделал. Мужчина добавил, что сенбернары - собаки-спасатели, которые ищут пропавших в горах людей, и именно для этого им нужен навык скалолазания, что, по всей видимости, и практиковал питомец. -0-