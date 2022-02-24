Мужчина обратился к врачу с жалобой на дыхание - правда впечатлила всех

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании несколько дней назад обратился к врачу, в ходе обследования специалисты сделали невероятное открытие. Об этом пишет Daily Star.
38-летний мужчина долгое время не мог нормально дышать правой ноздрей. В итоге он обратился к специалистам, которые принялись искать причину недуга. Сразу ничего не было понятно, однако свет на ситуацию пролил рентгеновский снимок.
Как оказалось, долгие годы британец не мог нормально дышать из-за зуба, который вырос в неположенном месте. Врачи отметили, что это могло произойти из-за врожденного порока или полученной травмы. Зуб длиной в 1,4 см был удален, после чего пациент перестал испытывать проблемы с дыханием.-0-
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