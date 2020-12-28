Мужчина оказался изрядно удивлен, когда его машина зависла в воздухе (Фото)

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 28 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:41 Госкомимущество продлило онлайн-осмотр объектов оценки до 1 марта Экономика
20:22 НАИП и Республиканская конфедерация предпринимательства договорились сотрудничать по инвестпроектам Экономика
20:20 Руководитель Ассоциации белорусов Эстонии удостоена медали "100 лет дипломатической службе Беларуси" Политика
20:05 В Минске задержали двух женщин, которые рассыпали на дорогу саморезы Происшествия
20:02 Фестиваль "Рождественская радость" проходит в онлайн-формате Культура
19:57 Предприятия "Беллегпрома" прорабатывают поставки продукции в Смоленскую область Экономика
19:50 Белорусско-турецкое межпарламентское сотрудничество обсудили в Анкаре Политика
19:33 В Беларуси определили порядок аттестации при освоении программы дополнительного образования Общество
19:28 Отмена некоторых налоговых льгот не должна сказаться на потребителях - Минфин Экономика
19:21 Выпуск низкобелковых молочных продуктов для больных фенилкетонурией начнется в Беларуси в 2021 году Общество
18:57 В Бобруйске женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки Происшествия
18:50 Расходы на здравоохранение в 2021 году составят почти 4,6% ВВП Беларуси - Минфин Экономика
18:45 Новый мультиборд подарили специализированной школе закрытого типа в Могилеве Регионы
18:28 Столичная ГАИ в выходные задержала 29 нетрезвых водителей Происшествия
18:20 Сельхозорганизации Беларуси в январе-ноябре увеличили производство молока на 5,7% Экономика
18:15 Минтранс: филиал "Гродненский участок" должен занять свою нишу в судоходстве Регионы
18:11 Механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с РФ на 2021 год не предусмотрен - Минфин Беларуси Экономика
18:08 Главная профсоюзная елка пройдет 29 декабря в Минске Общество
18:04 В сложных погодных условиях ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными Общество
18:01 Более Br70 млн направили в этом году на стимулирующие выплаты медикам в Брестской области Регионы
17:53 Турчин вручил подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Копыле Регионы
17:44 На МПЗ завершили десятилетнюю программу техперевооружения Экономика
17:37 Минфин Беларуси не видит проблем с погашением госдолга в 2021 году Экономика
17:30 Бюджет Брестской области на 2021 год сохранит социальную направленность Регионы
17:30 Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев В мире
17:27 С хорошим настроением и верой в чудеса - областной праздник для детей прошел в Гомеле Регионы
17:12 Составы с новогодними вагонами появились на 1-й и 2-й линиях минского метро Регионы
17:11 В Беларуси более 84% плательщиков выбирают электронное взаимодействие с налоговыми органами Экономика
17:04 Минфин оценивает эффект от временного повышения подоходного налога для IT и "Великого камня" в Br170 млн Экономика
16:56 Запас СИЗов для работников здравоохранения за неделю вырос на 5-10% - профсоюз Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
28 декабря 2020, 20:00

Мужчина оказался изрядно удивлен, когда его машина зависла в воздухе (Фото)

Фото Avtomaniya
Фото Avtomaniya

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился пост с любопытной оптической иллюзией, которая быстро привлекла внимание юзеров сети.

Мужчина поделился кадром, который ему удалось сделать вечером на парковке рядом с одним из торговых центров. Владелец транспорта пришел на стоянку, но увидел лишь парящую машину. Интересная оптическая иллюзия привлекла внимание юзеров, которые не смогли сразу разгадать причины.

Фото Reddit
Фото Reddit

Как оказалось, все дело в прожекторах, которые освещают парковку. Фонари установлены во всех углах стоянки, из-за чего тень автомобиля падает на землю с разных сторон. Там, где она соединяется, и образуется эффект, позволяющий авто парить.

Впрочем, пользователи не только поломали голову над оптической иллюзией, но и нашли множество полезных свойств "парящей машины". Один из реддиторов написал в комментариях: "Тебя не могут оштрафовать за неправильную парковку, если твоя машина даже не соприкасается с землей". Неудивительно, что пост быстро собрал около 60 тысяч лайков. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль интернет развлечения социальные сети фотография
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Яна Рудковская. Фото из архива ТАСС Яна Рудковская умилила сеть трогательным фото своего маленького сына
Фото Yandex Ты худеешь не в ту сторону! Парень показал свое преображение за время карантина и впечатлил сеть
Светлана Ходченкова. Фото из Instagram Светлана Ходченкова на фиолетовых простынях - фанаты очарованы пикантным снимком
Ольга Бузова. Фото из архива ТАСС Новая прическа Ольги Бузовой сильно разочаровала фанатов
Фото Facebook В Риге обнаружили гигантскую лису - фото
Фото ArtFile Не на того нарвался: черепаха ответила яростной атакой на нападение акулы - видео
Главное
Во время совещания Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля
Минтруда изучает предложения белорусов по изменениям в декретный отпуск
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписаны 1385
Рождественская акция: готовые квартиры от 2 690 рублей за метр! Старт домов "Монреаль" и "Нью-Дели"!
Топ-новости
Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания
В Беларуси за пять лет число многодетных семей увеличилось на 40%
Поиск новой работы - без страха и предубеждений
Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания
Минфин оценивает эффект от временного повышения подоходного налога для IT и "Великого камня" в Br170 млн
Как будет работать метро Минска в праздничные дни
В сложных погодных условиях ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными
В Беларуси определили порядок аттестации при освоении программы дополнительного образования
Составы с новогодними вагонами появились на 1-й и 2-й линиях минского метро
Маркевич проведет прямую телефонную линию 2 января
Посольство предупреждает белорусов об ограничении въезда в Японию
Гололед и сильный ветер ожидаются в Беларуси 29 декабря
Пожилым людям следует воздержаться от приема гостей на праздники - геронтолог
Запас СИЗов для работников здравоохранения за неделю вырос на 5-10% - профсоюз
Бюджет Брестской области на 2021 год сохранит социальную направленность
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.