Мужчина оказался изрядно удивлен, когда его машина зависла в воздухе (Фото)

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился пост с любопытной оптической иллюзией, которая быстро привлекла внимание юзеров сети.

Мужчина поделился кадром, который ему удалось сделать вечером на парковке рядом с одним из торговых центров. Владелец транспорта пришел на стоянку, но увидел лишь парящую машину. Интересная оптическая иллюзия привлекла внимание юзеров, которые не смогли сразу разгадать причины.

Фото Reddit

Как оказалось, все дело в прожекторах, которые освещают парковку. Фонари установлены во всех углах стоянки, из-за чего тень автомобиля падает на землю с разных сторон. Там, где она соединяется, и образуется эффект, позволяющий авто парить.

Впрочем, пользователи не только поломали голову над оптической иллюзией, но и нашли множество полезных свойств "парящей машины". Один из реддиторов написал в комментариях: "Тебя не могут оштрафовать за неправильную парковку, если твоя машина даже не соприкасается с землей". Неудивительно, что пост быстро собрал около 60 тысяч лайков. -0-