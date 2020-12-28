Мужчина оказался изрядно удивлен, когда его машина зависла в воздухе (Фото)

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился пост с любопытной оптической иллюзией, которая быстро привлекла внимание юзеров сети.
Мужчина поделился кадром, который ему удалось сделать вечером на парковке рядом с одним из торговых центров. Владелец транспорта пришел на стоянку, но увидел лишь парящую машину. Интересная оптическая иллюзия привлекла внимание юзеров, которые не смогли сразу разгадать причины.
Как оказалось, все дело в прожекторах, которые освещают парковку. Фонари установлены во всех углах стоянки, из-за чего тень автомобиля падает на землю с разных сторон. Там, где она соединяется, и образуется эффект, позволяющий авто парить.
Впрочем, пользователи не только поломали голову над оптической иллюзией, но и нашли множество полезных свойств "парящей машины". Один из реддиторов написал в комментариях: "Тебя не могут оштрафовать за неправильную парковку, если твоя машина даже не соприкасается с землей". Неудивительно, что пост быстро собрал около 60 тысяч лайков. -0-