Мужчина оказался в эпицентре внезапного взрыва и выжил (Видео)

Скриншот из видео
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай невероятного везения запечатлели камеры наружного видеонаблюдения в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание LadBible.
22 июля в кадр попал мужчина по имени Барри Уэст, который перешел одну из улиц города и направлялся в магазин. Он спокойно двигался по тротуару, когда оказался в эпицентре внезапного взрыва. Житель Нью-Йорка наступил на решетку, из-под которой вырвалось пламя и раздался мощный взрыв.
Мужчина выжил и смог самостоятельно отойти на безопасное расстояние. Ему вызвали скорую помощь, а в больнице врачи диагностировали у Барри ожоги второй степени. Уже начато расследование инцидента. -0-