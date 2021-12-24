Мужчина оригинально отомстил соседу, который занял его парковочное место

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель недавно поделился на Reddit историей, которая произошла с ним холодной зимой.

Мужчина рассказал, что однажды ночью в его городе выпало около 20 сантиметров снега. Утром вместе с женой они собирались в магазин, поэтому нужно было очистить от снега парковочное место и освободить автомобиль. Пара съездила по делам и возвращалась обратно, однако возле дома их ждал неприятный сюрприз.

Парковочное место, на очистку которого в сильный мороз потребовалось около 45 минут, уже занял сосед. Автор истории уточнил, что во дворе нет определенного места для парковки, закрепленного за жителем, однако есть одно негласное правило. "Зимой всем понятно, что, если ты очистил от снега парковочное место, оно - твое", - объяснил юзер. Мужчина не выдержал и придумал оригинальную месть, которая разделила пользователей сети на два лагеря.

Он вылил на авто соседа около 30 литров воды, что создало прочную ледяную корку вокруг машины. По словам автора поста, вода на автомобиле застыла ледяной коркой. На следующее утро мужчина наблюдал за тем, как сосед пытался отскрести ее с лобового стекла. Мнение юзеров разделилось, ведь одни поддержали мужчину, а другие посчитали такой поступок низким.-0-