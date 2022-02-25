Мужчина отправил письмо в бутылке и получил ответ через 40 лет

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необыкновенный случай произошел с жителем США, который рассказал свою историю изданию WSAZ-TV.

Мужчина по имени Тодд Макинтайр в 12-летнем возрасте решил себя развлечь и отправить послание в бутылке. Ребенок нашел все необходимое и отправился к ближайшей реке. Герой истории закупорил бутылку и бросил в воду. Он считал, что скоро ему придет ответ из Европы или Азии, однако все вышло не так.

Мальчик написал послание, а также адрес, куда можно прислать ответ. Через несколько месяцев он благополучно забыл об этом, однако послание вновь напомнило о себе спустя почти 40 лет. До Европы оно не добралось, а осело в грязи ниже по течению реки, где его и нашел в феврале 2022 года фермер Грег Прудич с семьей, когда чистил берег на своем участке. "Найти автора письма и узнать, что это твой земляк из Западной Вирджинии, было замечательно", - признался он. История удивила многих, но больше всего в восторге был Тодд, который уже и не рассчитывал получить ответ.-0-

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