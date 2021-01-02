Мужчина отправился на магнитную рыбалку и поймал взрывоопасный улов

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из английского города Бат любит заниматься ловлей, однако использует для этого магнит, сообщает The Mirror.
27 декабря Тоби Скотт получил в подарок на Рождество новый неодимовый магнит и решил его испытать. Рыбак, занимающийся поиском металлических предметов на дне водоемов, отправился к каналу Кеннет-Эйвон.
Все шло хорошо, пока на крючок жителю Великобритании не попала боевая граната времен Второй мировой войны. Вместо ожидаемых монет мужчина поймал взрывоопасный улов.
Тоби с друзьями сделал несколько фото необычной находки, а после аккуратно опустил ее в воду. Позже на место прибыли саперы, которые забрали гранату, а затем уничтожили. Скотт рассказал, что этот жизненный урок заставит его отказать от дальнейшего занятия магнитной рыбалкой. -0-