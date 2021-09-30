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Калейдоскоп
30 сентября 2021, 05:05

Мужчина отправился в уборную, где сделал неожиданную и опасную находку

Фото WallHere
Фото WallHere

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад с мужчиной из Австралии произошел интересный случай, который едва не поставил его жизнь под угрозу. Об этом пишет 7News.

Работник одного из предприятий в штате Квинсленд отправился в уборную, где услышал странные звуки. Он повернулся и заметил в туалете огромную змею, которая обвилась вокруг основания унитаза.

Фото 7News
Фото 7News

Разумеется, эта неожиданная и опасная находка вызвала переполох в офисе. Уже через час на предприятие приехали змееловы, которые и поймали рептилию. Никто не пострадал, однако все могло закончиться не так благополучно, ведь в туалете сидела полутораметровая восточная коричневая ядовитая змея. -0-

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Австралия животные социальные сети фотография
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