Мужчина отправился в уборную, где сделал неожиданную и опасную находку

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад с мужчиной из Австралии произошел интересный случай, который едва не поставил его жизнь под угрозу. Об этом пишет 7News.

Работник одного из предприятий в штате Квинсленд отправился в уборную, где услышал странные звуки. Он повернулся и заметил в туалете огромную змею, которая обвилась вокруг основания унитаза.

Фото 7News

Разумеется, эта неожиданная и опасная находка вызвала переполох в офисе. Уже через час на предприятие приехали змееловы, которые и поймали рептилию. Никто не пострадал, однако все могло закончиться не так благополучно, ведь в туалете сидела полутораметровая восточная коричневая ядовитая змея. -0-