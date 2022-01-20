Мужчина перед собеседованием заглянул к парикмахеру: ошибка оказалась фатальной

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Малайзии решил привести себя в порядок перед собеседованием, чтобы произвести положительное впечатление на работодателя. Однако что-то пошло не так и теперь соискатель уверен, что работу найдет не скоро.

Поход к мастеру обернулся для него катастрофой, пишет Word of Buzz. Мужчина попросил барбера сделать прическу, как у Дрейка, а получил нелепую стрижку под горошек.

Скриншот из видео

"Прическа, которая у меня есть сейчас, может просто лишить меня работы", - прокомментировал ситуацию мужчина. Его новая стрижка вызвала бурное обсуждение в сети. "Его стрижка настолько ужасна, что даже чувствуем себя виноватыми, что смеемся над ней!", "Теперь нужно повременить с работой, чтобы восстановить психическое здоровье", - написали подписчики.-0-

Скриншот из видео

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