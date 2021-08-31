Мужчина переделал микроавтобус в невероятный дом на колесах и прославился в сети (Видео)

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С каждым годом города разрастаются все больше, поэтому люди все чаще задумываются о том, чтобы выбраться на природу. Можно использовать палатку, однако мужчина показал в TikTok свой вариант загородного отдыха.

В небольшом ролике автор представляет свой микроавтобус, однако машина оказалась не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Невзрачный темно-серый бус превратили в настоящий особняк на колесах и это нужно видеть своими глазами.

Мужчина с командой из Великобритании переделывает машины в дома на колесах, а последняя работа прославила мужчину в сети. За непродолжительное время ролик в соцсети посмотрели почти 50 миллионов раз, а вот комментарии оказались только положительными. Еще бы, ведь микроавтобус оборудован кроватью, туалетом, кухней, а также нашлось место даже для камина. Разумеется, многие сразу же захотели себе такой микроавтобус. -0-