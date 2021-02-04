Мужчина по дешевке купил дом учительницы и обнаружил там сокровище

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании приобрел дом учительницы музыки Бетт-Джоан Рэк за $9,9 тысяч и обнаружил внутри удивительную находку. Внимание на историю обратило издание Bored Panda.

Владелец антикварного магазина Алекс Арчболд решил купить жилище после смерти владельца в надежде, что там будет нечто ценное. Он даже не подозревал, что это станет его лучшим финансовым вложением. Как оказалось, учительница музыки Бетт-Джоан Рэк хранила дома целое состояние. Изначально британец покупал дом для того, чтобы оценить рояль, который видел на фото, но после разбора вещей удалось найти настоящее сокровище.

Среди мебели и ненужного хлама он обнаружил пачки наличных, дизайнерскую одежду, шубы, коллекционные монеты и серебряный слиток. Британец оценил все найденное и выяснилось, что мужчина раздобыл сокровища на 293 тысячи фунтов стерлингов или почти $400 тысяч. -0-

Фото Bored Panda